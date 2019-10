S Rohlik.cz chceme expandovat do Vídně, říká majitel Čupr

Internetový obchod s potravinami Rohlik.cz chce příští rok expandovat do Vídně a výhledově i do Bukurešti. Začátkem letošního prosince vstoupí na maďarský trh a bude rozvážet nákupy po Budapešti a okolí. Raději hledám zákazníky v mnohamilionovém městě než ve statisícovém, řekl v rozhovoru s ČTK majitel a podnikatel Tomáš Čupr. Například Bratislava není podle něj pro firmu zatím tak lákavá. Rohlik.cz by měl podle Čupra letos dosáhnout až 4,5miliardového obratu, který by se tak měl meziročně zvýšit o 80 procent. Sázet bude i na maďarskou vinařskou tradici a spolupracovat bude s místními producenty. Jedním z dalších cílů Rohlik.cz je vstup na rakouský trh, konkrétně do Vídně, která je podle něj zajímavější než ostatní větší města ve středoevropském regionu.