S příjmem vychází snadno 54 pct. domácností, nejvíce od roku 2002

Se svým příjmem vychází snadno 54 procent českých domácností. Je to nejvyšší podíl od začátku měření v roce 2002. Naopak nejnižší je podíl domácností, které se za posledních 12 měsíců ocitly ve velmi obtížné finanční situaci, a rovněž těch, které se považují za chudé. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Obtížně se svým příjmem nyní vychází 43 procent domácností, za chudou se považuje 22 procent domácností a ve velmi obtížné situaci se jich za posledních 12 měsíců ocitlo 21 procent. Zhruba dvě třetiny domácností se z hlediska chudoby či bohatství hodnotí jako domácnost "ani chudá, ani bohatá".

Jako chudou vidí svou domácnost 32 procent lidí ve věku nad 60 let, což je vyšší podíl než v ostatních věkových skupinách. U příjmu domácnosti do 20 tisíc korun se většina lidé označuje za chudé. V rozpětí od 20 do 50 tisíc korun se pak téměř tři čtvrtiny lidí řadí mezi "ani chudé, ani bohaté". Základní potřeby jako je jídlo či oblečení zvládá z příjmu pokrývat 92 procent domácností. Téměř čtyři pětiny lidí rovněž nemají potíže s úhradou zdravotní péče, léků a zdravotních pomůcek. Příjem také většinou stačí na financování zájmů a koníčků a polovina domácností zvládá nakupovat kvalitnější potraviny. V dalších případech ale už podíl kladných odpovědí 50 procent nepřesáhl. Lidé tak mají spíše problém spořit, podporovat rodinu dětí a rodiče, trávit dovolenou v zahraničí a především nakupovat luxusní zboží.