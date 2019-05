Rychlotrati v ČR se začnou stavět dle francouzských norem v 2025

Stavba prvních vysokorychlostních tratí v České republice by měla začít v roce 2025. Řekl to po návštěvě Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Česko při stavbě bude využívat normy pro vysokorychlostní vlaky francouzských státních drah TGV. Správa za normy zaplatí 11 milionů korun. Podle generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody je využití zavedených a fungujících norem vhodnější, než vyvíjet nový postup. Prvními vysokorychlostními úseky, které začne správa železnic stavět, budou krátké tratě mezi Prahou a Běchovicemi a Přerovem a Ostravou. V případě rychlodráhy Praha-Drážďany podle Svobody bude příprava trvat déle, a to zejména kvůli problémům s výkupy pozemků u Prahy.