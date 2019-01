Rychlodráha do Drážďan by měla vést přes Ústí nad Labem

Připravovaná vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany by měla vést přes Ústí nad Labem. Tvůrci studie trati odmítli původní variantu trasy mimo krajské město. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) to oznámila v tiskové zprávě. Podle odhadů by vlaky na trati měly převážet desítky tisíc pasažérů denně. Ústí informaci o tom, že vysokorychlostní trať povede přes jeho území, podle primátora Petra Nedvědického (ANO) vítá. "Město bude Praze vzdáleno 25 minut, to znamená, že umožníme velkou mobilitu pracujících," uvedl primátor. Podle něj by díky levnějšímu bydlení mohli v Ústí žít lidé pracující v Praze. Vysokorychlostní trať by měla podle hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM) přes Ústí nad Labem vést. "Bylo by dobré, aby trať neobcházela stotisícové město a aby se projekt vůbec realizoval. Protože se může stát, že čím déle to budeme odkládat, že přestaneme být zajímaví a trať povede úplně jinudy než přes Českou republiku," řekl ČTK hejtman.