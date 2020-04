Rychlobruslařka Sáblíková si při tréninku zlomila nohu

Rychlobruslařka Martina Sáblíková si při tréninku zlomila nártní kost na pravé noze a bude mít čtyři týdny sádru. Trojnásobná olympijská vítězka se zranila při běhu. "Když jsem přeskakovala potůček, tak jsem při doskoku špatně došlápla a zlomila si kost, která vede od malíčku k patě. Takže jsem dostala na čtyři týdny sádru," uvedla dvaatřicetiletá královna dlouhých tratí v tiskové zprávě. "Není toho moc, co teď můžu dělat: pár posilovacích cviků, dřepy na jedné noze," řekla Sáblíková. Do začátku nové sezony má ale rodačka z Nového Města na Moravě daleko, takže by vynucená pauza neměla být velkým problémem.