Rybářů je v Česku až 400.000, začíná veletrh

Organizovaných i neorganizovaných rybářů je v ČR mezi 350.000 až 400.000, odhadl pro ČTK při příležitosti zahájení veletrhu For Fishing jednatel Českého rybářského svazu Jan Štípek. Počet rybářů se podle něj dlouhodobě výrazně nemění, samotnému svazu ale loni přibylo 2400 členů, má jich tak skoro 249.000. Rybáři kromě samotného lovu vysazují do řek násady nebo plůdek různých druhů ryb. Loni české vodní toky "zarybnili" za 210 milionů korun. "Pokud se týká druhů, které se nejvíce vysazují, tak nejčastěji je to pro ČR tradiční kapr, následují dravé ryby jako štika, candát, sumec, v pstruhových vodách pak pstruh nebo lipan," dodal Štípek. V řekách však podle něj v posledních desetiletích není tolik úhořů, kvůli zneprůchodnění vodních toků zdymadly a industrializací vod.