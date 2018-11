Růst počtu nových případů HIV pozitivních se v Česku zastavil

V Česku se poprvé za posledních 15 let zastavil nárůst lidí nakažených virem HIV. Podle dat Státního zdravotního ústavu je letos nových případů zatím 178, loni jich bylo přes 250. Epidemiologové to přičítají hlavně změnám v léčbě. S tou dřív lékaři u pacientů začínali až ve chvíli, kdy se jim snížila imunita, teď léčbu nasazují hned po pozitivním testu na HIV. To pak přispívá i k tomu, že se virus míň šíří, řekl vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS Vratislav Němeček.

Pokles nových případů odborníci zaznamenali zejména ve skupině mužů majících sex s muži, která tvoří dvě třetiny nových případů. Naopak na více než čtvrtinu vzrostl podíl heterosexuálních přenosů. Nakažených virem HIV je teď v Česku přes 3300, víc než šest stovek z nich se potýká i s nemocí AIDS.