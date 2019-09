Rusko označilo české politiky za iniciatory války proti symbolům vítězství

Ruské ministerstvo zahraničí označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem a vyzvalo je, aby si přestali tropit posměch z památníku maršálu Ivanu Koněvovi. Oznámila to ruská agentura RIA Novosti. Ruská diplomacie reagovala na vyhrocené spory kolem pražského památníku, o jehož osudu má ve čtvrtek jednat zastupitelstvo Prahy 6. Ministerstvo se postavilo proti návrhu na přemístění sochy do Ruska, které zvažuje Koněvova dcera Natalja. Podobné památníky si uchovávají smysl jen v místech, kde se konkrétní historické události odehrály. K případu se vyslovil i ruský ministr kultury Vladimir Medinskij, podle něhož je "zneuctění Koněvova památníku v Praze plivanec do tváře českých občanů".