Ruské velvyslanectví kritizuje odstranění Koněvovy plakety z pražské Staroměstské radnice

Pražský magistrát nechce vrátit na fasádu Staroměstské radnice takzvanou Koněvovu plaketu. Ta připomíná podíl Rudé armády v čele s maršálem Ivanem Koněvem na osvobození Prahy od nacistů v květnu 1945. Podle primátora Zdeňka Hřiba z Pirátů je nápis na pamětní desce historicky nepřesný. Ruské velvyslanectví to považuje za pokus vymazat část společných dějin. Plaketa je teď v rukou restaurátorů a do konce srpna by se měla dostat do Muzea hlavního města Prahy.

Pamětní deska byla na Staroměstské radnici od roku 1946. Předloni ji dělníci sundali kvůli rekonstrukci.