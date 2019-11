Ruská televize přerušila rozhovor s Pavlem Novotným o pomníku vlasovcům v Řeporyjích

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný se v pátek večer účastnil živého vysílání debaty v ruské státní televizi Rossia. Obhajoval tu svůj záměr vybudovat v této pražské městské části pomník vlasovcům. Zdůraznil, že vlasovci se během Pražského povstání v květnu 1945 zúčastnili osvobozování Prahy od nacistů. Rusko však vlasovce pokládá za zrádce a teroristy.

Novotný prohlásil, že Rusko lže a nikdo mu v Česku nevěří. Připomněl roli Ruska v katyňském masakru i to, že maršál Koněv přišel v květnu r. 1945 do Prahy až den poté, co Němci v Praze podepsali kapitulaci. Moderátoři ruské státní televize zdůrazňovali, že vlasovci byli odsouzeni během norimberského procesu. Vzrušenou debatu moderátorka předčasně ukončila.