Ruská diplomacie navrhla Česku nové konzultace o nemovitostech

Ruské ministerstvo zahraničí navrhlo českému velvyslanci v Moskvě uspořádat co nejdříve nové kolo konzultací o problémech kolem nájmu nemovitostí v Praze. Napsala to agentura TASS s odvoláním na komentář ministerstva zveřejněný v Moskvě. S velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou ruští diplomaté o problému hovořili už minulý týden ve středu. Podle zpráv českého tisku je důvodem diplomatického sporu ruské nakládání s byty v Praze, které Česko vlastní a ruská ambasáda je na základě mezivládních dohod využívá. Podle serveru Deník N by velvyslanectví mělo využívat byty pro své diplomaty, ale v rozporu s dohodami je pronajímá třetím osobám. "V návaznosti na dřívější rozhovor ruská strana velvyslanci sdělila, že má nadále zájem o nalezení vzájemně přijatelných řešení," citoval TASS z komentáře ruského ministerstva. Ruské ministerstvo zároveň upozornilo na "umělou mediální kampaň" a blíže neurčené "unáhlené jednostranné kroky," které údajně kolem problému nemovitostí vznikají. Naznačilo, že problémy jsou i kolem českého majetku v Rusku.