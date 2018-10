Rukopis Dvořákova díla pro violoncello poprvé vystaví v New Yorku

V Galerii Českého centra v New Yorku poprvé vystaví originální rukopis Koncertu pro violoncello a orchestr h moll skladatele Antonína Dvořáka. Unikátní partitura, kterou zapůjčilo Národní muzeum, bude v New Yorku k vidění od 13. října do 9. listopadu. Violoncellový koncert skladatel napsal během svého tříletého pobytu v New Yorku, kde vyučoval na Národní konzervatoři hudby v Americe."Výstava se koná u příležitosti amerického turné České filharmonie a volně navazuje na úspěšnou výstavu Rusalka, která se uskutečnila v únoru 2017," uvedla za Národní muzeum Kristina Kvapilová.

Rukopis koncertu obsahuje i zajímavý odkaz na Dvořákovu první lásku a zároveň pozdější švagrovou Josefinu Kounicovou, která byla v době komponování tohoto díla vážně nemocná a později zemřela. Dvořák vložil do skladby její oblíbenou píseň Kéž duch můj sám z cyklu Čtyři písně.