Rudá armáda v Praze 9.května 1945 s Němci aktivně bojovala, uvádějí nově zveřejněné ruské archívní dokumenty

Ruské ministerstvo obrany u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války zveřejnilo odtajněné dokumenty spojené s tzv. Pražskou operací. Na twitteru to dnes oznámila ruská ambasáda v Praze. Během Pražské operace se Rudá armáda dostala od 6. do 11. května na většinu českého území. Rusko dokumenty zveřejnilo v době napjatých česko-ruských vztahů způsobených sporem o výklad dějin.

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo asi pět desítek stran dokumentů, které se vztahují k počátku operace, ukončení bojů i k dalšímu květnovému vývoji. Boje s německými vojsky se podle dokumentů odehrávaly celý den poté, co 9. května ráno vstoupily do Prahy první sovětské jednotky. "Vojska (Ukrajinského) frontu 9. května 1945 pokračovala v ofenzivě, zlomila odpor jednotlivých úseků nepřítele a díky rychlému postupu ovládla hlavní město Československa - Prahu," píše se ve zprávě určené generálnímu štábu Rudé armády v noci na 10. května. "Během operace od 5. do 10. května bylo zajato 25.000 nepřátelských vojáků. Ztráty činily 73 zabitých a 409 zraněných," uvádí materiál.