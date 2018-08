ŘSD:Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Předměřic začne 2. října

Osmikilometrový úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem by se měl začít stavět 2. října. Na setkání s novináři to řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. ŘSD uzavřelo kompromisní dohodu s občanským sdružením Děti Země, které koncem července podalo rozklad proti stavebnímu povolení. Nyní se zavázalo, že ho do týdne stáhne.

Úsek D11 z Hradce Králové do Předměřic navazuje na konec dálnice v krajském městě. Na další úsek Předměřice nad Labem - Smiřice silničáři pravomocné stavební povolení už mají a úsek Smiřice - Jaroměř začalo ŘSD stavět na jaře. Dálnice D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových necelých 91 kilometrů.