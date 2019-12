ŘSD otevřelo úsek dálnice D3 dlouhý 11 kilometrů

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo část dálnice D3 Ševětín-Borek dlouhou 10,7 kilometru. Stavba stála 1,6 miliardy korun. V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá dálnice D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše měla být hotova do roku 2028. Část Ševětín-Borek chtěl stát původně dokončit v březnu 2020. Stavba ještě není hotová, ale unese bezpečný provoz, proto ji ŘSD otevřelo už nyní. Na úseku, který se staví od března 2017, vyvlastnil stát asi deset pozemků. Je tam 75 stavebních objektů. Je to čtvrtý úsek dálnice D3, který stát za poslední dva roky otevřel. "Zprovozněním části mezi Ševětínem a Borkem pomyslně uzavíráme jednu etapu, kdy jsme dokončili dálniční spojení Českých Budějovic a Tábora," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

ŘSD připravuje i tři zbývající části ke státní hranici s Rakouskem. Na devítikilometrový úsek mezi Třebonínem a Kaplicemi chce v roce 2020 vypsat soutěž pro stavební firmy. "Téměř šedesátikilometrová středočeská část D3 je ve fázi územního řízení," dodal Mátl.