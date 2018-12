ŘSD: Opravy D1 mezi Humpolcem a V. Jeníkovem dokončí jiná firma

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli zpoždění prací na opravovaném úseku D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem u Humpolce na 104. kilometru ukončí smlouvu s nynějším sdružením firem. V novém výběrovém řízení vybere jiného zhotovitele, který práce dokončí, řekl novinářům mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) dnes řekl, že se tento úsek dálnice okamžitě rozšíří, aby vznikl plnohodnotný jízdní pruh. Podle Rýdla se tak stane v nejbližších dnech. Staveniště by ŘSD chtěla převzít v lednu 2019.

Posunutí svoditel kvůli rozšíření D1 by měly zajistit ještě nynější firmy. Pokud nebudou schopné to provést, postará se o to podle mluvčího ŘSD, které už kvůli tomu oslovilo jinou firmu. Oprava nabrala velké zpoždění a práce spolu se sněžením minulý týden komplikovaly dopravu, která zkolabovala.