ŘSD má nového šéfa, Kroupu ministr dopravy Kremlík odvolal

Nový ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) odvolal generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kroupu. Jeho nástupcem jmenoval Pavola Kováčika. Kremlík to uvedl na svém twitterovém účtu. Kroupa řekl České televizi (ČT), že odchází víceméně po vzájemné domluvě, po více než čtyřech letech v čele ŘSD se "cítí utahaný". Podle Kremlíka by nový šéf silničářů Kováčik, který doposud působil jako předseda dozorčí rady Státního fondu dopravní nfrastruktury, měl zrychlit dopravní výstavbu a také zefektivnit řízení mimořádných událostí v provozu. Kremlík chce, aby ŘSD případné komplikace v provozu řešilo rychleji a transparentně. Nový šéf ŘSD by měl o postupu jednat také s policií a kraji.

Kroupa, kterého chce ministr v resortu udržet, byl v čele ŘSD od prosince 2014. V posledních měsících byl veřejností kritizován kvůli tempu výstavby a modernizace tuzemských dálnic. Vyčítána mu byla také situace v prosinci loňského roku, kdy kvůli zpoždění modernizace dálnice D1 a hustému sněžení se tvořily na páteřní dálnici mnohahodinové kolony.

V Česku je rozestavěno 39 dálnic a silnic první třídy. Jde o 140 kilometrů nových dálnic, 52 kilometrů oprav dálnice D1 a 63 kilometrů silnic první třídy. Letos by mělo být otevřeno zhruba 26 kilometrů nových dálnic, loni stát zprovoznil čtyři kilometry. V ČR je v současnosti zprovozněno 1248 kilometrů dálnic a přes 5642 kilometrů první třídy.