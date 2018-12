ŘSD: Kaverny na dálnici D1 u Humpolce o víkendu nikdo neopravoval

Stavební firma Geosan s největší pravděpodobností nestihne předat opravenou část dálnice D1 u Humpolce včas. Letošní práce měli dělníci ukončit do pondělí 17. prosince. Na levé části vozovky ale stále zůstávají dutiny v asfaltu, které je potřeba vyplnit. Ředitelství silnic a dálnic v pátek nařídilo firmě, aby kaverny spravila do devíti dnů. V neděli ŘSD úsek zkontrolovalo, situace na místě se podle něj nijak nezměnila. ČTK to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Podle aktuálních informací v sobotu ani v neděli nikdo na opravě vysypaných kaveren nepracoval.

ŘSD se chystá převzít iniciativu na staveništi v pondělí. Na dálnici je v úseku od 90. do 104. kilometru mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem kvůli rekonstrukci omezený provoz do dvou pruhů.