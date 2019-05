Rozpočtový výbor odmítl většinu poslaneckých návrhů změn v EET

Sněmovní rozpočtový výbor zaujal nesouhlasné stanovisko k většině poslaneckých návrhů k vládní novele zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), který kromě jiného rozšiřuje EET na další obory. Výbor odmítl návrh na zamítnutí novely a negativně se postavil i k návrhu na zrušení celého zákona o EET. Podpořil však úlevy týkající se předvánočního prodeje ryb. Třetí čtení novely by mělo přijít ve Sněmovně na řadu v pátek. Kdy se ho podaří dokončit, není však jasné, v pátek to zřejmě nebude. Kabinet reagoval předlohou zejména na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění EET zrušil. Novela rozšiřuje evidenci na další obory, které jí dosud nepodléhaly, třeba na služby řemeslníků. Části podnikatelů novela umožňuje evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek. Vláda navrhla, aby tržby mohli evidovat v tomto tzv. zvláštním režimu podnikatelé s hotovostními příjmy do 200.000 korun, pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají nejvýše dva zaměstnance. Rozpočtový výbor podpořil návrhy na zvýšení tohoto limitu na 600.000 korun i na 500.000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to podpořila a slíbila, že to podpoří na plénu.