Rozpočet na vědu by měl meziročně růst o půl miliardy

Rozpočet navrhovaný Radou pro výzkum, vývoj a inovace by měl meziročně růst o zhruba půl miliardy korun, v roce 2022 by měl činit 38 miliard korun. Vyplývá to z návrhu RVVI, který v pondělí bude projednávat vláda. Ten počítá s rozpočtem na rok 2020 ve výši téměř 37 miliard korun a skoro 37,5 miliard korun na rok 2021. Podle předsedkyně Akademie věd České republiky (AV ČR) Evy Zažímalové je růst rozpočtu pozitivní. Upozorňuje ale na potřebu posílení institucionálních výdajů, bez kterých nebude možné rozvíjet výzkumnou kapacitu pracoviště akademie. Institucionální výdaje pro AV ČR by v letech 2020 až 2022 měly podle návrhu činit kolem 6,5 miliardy korun.