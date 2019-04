Ropákem roku je Skalický z Vodní cesty, Zelenou perlu má Foldyna

Antiekologickou cenu Ropák dostal za rok 2018 předseda představenstva společnosti Vodní cesty Jan Skalický, mimo jiné i za prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče. Zelenou perlu za antiekologický výrok má poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD), a to za slova o Gabčíkovu. Na tiskové konferenci v Brně to uvedl Miroslav Patrik ze spolku Děti Země, který anketu pořádá. Skalický cenu dostal za vehementní prosazování výstavby plavebního kanálu u Přelouče za 3,1 miliardy korun přes plánované území NATURA 2000 na Slavíkových ostrovech a za trvalé prosazování výstavby 420 kilometrů dlouhého plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 582 miliard korun. Zelenou perlu 2018 za antiekologický výrok získal poslanec Foldyna, který v projevu na podporu výstavby jezu u Děčína v Poslanecké sněmovně uvedl: "Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné." V pátek se vyhlašoval sedmadvacátý Ropák. Zelenou perlu ekologové letos udělili počtyřiadvacáté.