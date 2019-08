Romské muzeum odmítlo Filipovy výroky o Letech

Muzeum romské kultury se vyjádřilo k výrokům předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, který dal do souvislosti zrušení vepřína v Letech u Písku a růst ceny vepřového masa. Vepřín v Letech vykoupila vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) kvůli tomu, že zasahoval do území tzv. cikánského tábora. V něm byli za nacistické okupace internováni Romové z Čech a Moravy, stovky lidí zde zahynuly. Na tomto místě bývalého tábora vzniká pietní místo, které připomene památku romského holokaustu. Filip na twitteru uvedl, že vláda vykoupila vysoce efektivní podnik za půl miliardy korun a uzavřela ho bez náhrady, což podle něj vedlo k růstu cen masa. Označil to za zločin. Muzeum romské kultury považuje jeho slova za znepokojivá. Sociální demokraté je označili za odporná. "Místo bývalého koncentračního tábora, kde zahynulo několik set lidí, včetně desítek dětí a kojenců, by mělo být pietní. Šlo o dobrý krok vlády ČSSD," ohradila se strana na twitteru.

Podle chovatelů stojí za rostoucí cenou vepřového masa v ČR světový růst cen kvůli výskytu afrického moru prasat v Číně. Ta následně zvýšila dovozy masa. Řekl to ředitel Svazu chovatelů prasat ČR Jan Stibal. Odmítl tak souvislost mezi růstem cen masa a uzavřením vepřína v Letech, jak to uvádí Filip. Produkce vepřového ve druhém čtvrtletí podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stoupla meziročně o procento na 53.607 tun. Porážky prasat se zvýšily o 1,3 procenta na 587.700 kusů. Ceny jatečných prasat se meziročně zvýšily o 13,6 procenta.