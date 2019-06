Romové z ČR a dalších zemí chytají demonstraci v Bruselu

Evropští Romové se chystají 8. července demonstrovat v Bruselu proti chudobě a diskriminaci. ČTK o tom informovali čeští spoluorganizátoři akce, které se mají zúčastnit tisíce Romů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Británie, Francie, Belgie a dalších států. Demonstranti mají před Evropským parlamentem vyjádřit nesouhlas s tím, že evropské peníze posílané do jednotlivých států na boj s chudobou se podle nich ztrácejí v soukromých kapsách.

Situace desetitisíců Romů žijících v bídě se nijak nemění, tvrdí organizátoři protestu. Navrhují zřízení Romského kongresu, do kterého by byli voleni romští zástupci a zástupkyně ze všech zemí Evropské unie a který by podléhal Radě Evropy. Organizátoři se sejdou s europoslancem Tomášem Zdechovským a předají mu své požadavky. V Evropě podle aktivistů žije 12 milionů Romů, ale jejich politické zastoupení na lokální i evropské úrovni je minimální, zdůrazňuje jeden z organizátorů, bývalý policista Petr Torák.