Rodná čísla nebudou v občanských průkazech až od roku 2022

Rodná čísla se nebudou zapisovat do občanských průkazů asi až od roku 2022. Podle platného zákona se rodná čísla neměla objevovat v dokladech vydávaných už od příštího roku. Vláda navrhla tříletý odklad s tím, že na to úřady nejsou připraveny, Sněmovna tuto lhůtu o rok zkrátila. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím souhlasil. Změnu nyní dostane k posouzení Senát. Vláda zdůvodnila odklad tím, že úřady ještě nejsou připravené na nahrazení rodného čísla v dokladech jiným číslem, z něhož by nebylo možné určit věk a pohlaví. Kritici ale poukazovali na to, že zrušení rodného čísla v občanských průkazech k počátku roku 2020 bylo schváleno už před deseti lety a ministerstva měla dost času se na to připravit.