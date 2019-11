Rodina po zemřelém vojákovi převzala bronzovou hvězdu USA

Zástupce amerického velvyslanectví Roger Bowman na Liberecku udělil americkou medaili psovodovi Tomáši Procházkovi in memoriam. Bronzovou hvězdu převzala rodina po padlém vojákovi, kterého zastřelil loni 22. října v Afghánistánu na spojenecké základně afghánský voják. Bronzová hvězda patří mezi tři až čtyři nejdůležitější a uděluje se jen za odvahu v boji, řekl novinářům vojenský atašé velvyslanectví Bowman. Podle něj je to poprvé za poslední dva roky, co je v Praze, kdy byla někomu z Čechů udělena.

Ocenění dnes převzala rodina po zemřelém vojákovi v Centru vojenské kynologie v Grabštejně, kde Procházka před odjezdem do Afghánistánu sloužil. "Jsme na to vyznamenání hrdí, ale je to ztráta syna, je to moc těžké, pořád to bolí," řekla novinářům matka zemřelého vojáka Krista Procházková. Náčelník českého generálního štábu Aleš Opata vnímá předání vysokého ocenění jako signál dobré spolupráce s americkými jednotkami. Procházka je jedním ze 14 českých vojáků, kteří padli v Afghánistánu.