Rodičovský příspěvek se pravděpodobně zvýší, doporučil to sociální výbor

Základní rodičovský příspěvek nejspíš od příštího roku vzroste na 300 tisíc korun. Poslanci by to podle čtvrtečního stanoviska sociálního výboru měli schválit 80tisícový nárůst, který navrhuje vládní novela. Vyšší příspěvek by měli dostávat rodiče novorozenců a dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek ještě pobírat. Rodiny s takzvanými vícerčaty by měly dostat až 450 tisíc korun. Navýšení rodičovské zvýší pro příští rok výdaje rozpočtu zhruba o osm a půl miliardy korun.

Od ledna by se taky mohlo zvýšit životní minimum. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové z ČSSD bude nařízení schvalovat v říjnu vláda.