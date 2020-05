Rodiče zřejmě budou mít dál ošetřovné, když děti do škol nepošlou

Nárok na ošetřovné zřejmě budou mít dál i rodiče, kteří by neposlali kvůli zdraví či jiným omezením své děti do otevíraných škol a školek. Předepsané vážné důvody by museli uvést v tiskopisu. Návrh koaličních poslanců Kateřiny Valachové (ČSSD) a Aleše Juchelky (ANO) schválila zrychleně Sněmovna ve vládní předloze o odkladu sociálních odvodů. Předkladatelé tvrdí, že jinak by rodiče o nárok na ošetřovné přišli. Zaměstnanec by podle návrhu ošetřovné pobíral, pokud dítě do otevřené školy nebo školky nepošle kvůli možnosti ohrožení potomkova zdraví či zdraví jiných členů domácnosti. K dalším vážným důvodům bude patřit omezená kapacita nebo provozní doba školského zařízení i jiná omezující opatření kvůli koronaviru. Důvody rodič uvede na předepsaném tiskopisu. Stejná pravidla by měla platit i pro lidi, kteří se starají po uzavření sociálních služeb o starší či postižené členy domácnosti.