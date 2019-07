Řidič dodávky, který způsobil tragickou nehodu, je ve vazbě

Soud poslal do vazby řidiče dodávky, která se v sobotu střetla na Rakovnicku u obce Příčina s osobním vlakem. Jeden člověk při nehodě zemřel, dalších sedm se zranilo. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí řidiči trest odnětí svobody na tři až 10 let. Uvedla to mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Havárie se stala v sobotu odpoledne na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací. Řidič dodávky pravděpodobně nerespektoval výstražné znamení na železničním přejezdu. Při havárii vznikla škoda 5,16 milionu korun.