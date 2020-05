Režim na česko-polské hranici by se mohl zmírnit, jednali o tom ministři zahraničí

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) požádal polského kolegu Jacka Czaputowicze, aby Polsko zvážilo otevření dalších hraničních přechodů s Českem. Teď jsou česko-polské hranice až na výjimky uzavřené. Informoval ho také, že Česko je připraveno se zeměmi s podobnou epidemiologickou situací plně otevřít hranice v první polovině června. Polský ministr naopak požadoval, aby Česko připustilo tranzitní pohyb polských pracovníků přes české území do dalších zemí. Petříček to projedná na vládě. "Jednali jsme v první řadě o otázce možného otevření hraničních přechodů za stávajících podmínek. Především z našich regionů zaznívá žádost na otevření dalších hraničních přechodů v Libereckém nebo Královéhradeckém kraji. Prioritně bychom chtěli, jestli by polská strana mohla zvážit otevření dodatečných přechodů," řekl Petříček.

Ministr připomněl, že v pondělí bude vláda jednat o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 15. června.

Petříček připomněl, že v pondělí bude vláda jednat o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 15. června.