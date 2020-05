Řetězce jsou proti povinnému podílu českých potravin na trhu

Obchodní řetězce jsou stejně jako Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR proti pozměňovacímu návrhu k novele zákona o potravinách. V návrhu poslankyně Margita Balaštíková (ANO) a Zdeněk Podal (SPD) spolu s dalšími dvěma desítkami poslanců z různých stran požadují zavedení povinného podílu 55 procent českého zboží na pultech od příštího roku, následně by se měl tento podíl zvyšovat o pět procentních bodů každý rok až na 85 procent. Proti návrhu se postavila část opozice, například poslanec Petr Bendl (ODS), podle něhož by se tak omezila dostupnost potravin a nakonec by to znamenalo pro běžné spotřebitele jejich zdražení.

Problémem jsou komodity, ve kterých ČR není soběstačná, například ovoce a zelenina nebo vepřové maso. "Zajímalo by mě, jak dokážou čeští zemědělci a potravináři pokrýt poptávku třeba po vepřovém se soběstačností na úrovni 46 procent. To by vepřo-knedlo-zelo zmizelo z českých stolů už v polovině června? A co zelenina a ovoce, kterou čeští dodavatelé dokážou stabilně dodávat pouze několik měsíců. Kojenecké výživy se v ČR nevyrábějí vůbec, ale přitom jim v tom české podmínky nebrání," uvedl za obchodní svaz Miro Dinga. Zdrženlivá je k návrhu i prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. U zeleniny je podle ní soběstačnost 35 procent a pro zvyšování podílu by byly nutné skladovací kapacity, třídicí a balicí linky, což není otázka jednoho roku. "Prakticky totéž platí u vepřového masa, kde je potřeba navýšit stavy a podobně," dodala.