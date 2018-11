Restaurátoři začali rozebírat pyramidu v kutnohorské kostnici

Restaurátoři v kutnohorské kostnici začali rozebírat jednu ze čtyř velkých pyramid složených z lidských kostí. Po renovaci by měla být unikátní věž uvedena do původního stavu. Práce jsou součástí celkové rekonstrukce, která začala v roce 2014 a má trvat až deset let. S demontáží kostí, pocházejících od obětí moru a husitských válek, začal restaurátor Tomáš Král. K věži oddělené od zbytku kaple dřevotřískovou stěnou vstupoval v ochranném obleku a s respirátorem kvůli sporům plísní.

Kosti v někdejší hřbitovní kapli ze 14. století, která je jednou z nejnavštěvovanějších památek středních Čech, srovnal do nynější podoby řezbář František Rint. Ve čtyřech věžích a další výzdobě podél stěn je podle odhadů uloženo 56.000 až 60.000 lebek a 420.000 až 450.000 dlouhých kostí.