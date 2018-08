Restaurace čelí nedostatku kuchařů a číšníků, pomohli by cizinci

Nízká nezaměstnanost, která v Česku v červenci činila 3,1 procenta a v Praze 2,1 procenta, se projevuje i v gastronomickém odvětví. Nejen v pražských restauracích se provozovatelé potýkají s nedostatkem personálu, ať už kuchařů nebo obsluhy. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací (AHR) Václava Stárka by situaci zlepšilo otevření trhu práce zájemcům z ciziny. Absolventi kuchařských škol podle Stárka situaci nezlepší. "Nové generace mají jiné představy o životě. Zjistí, že v řemesle se pracuje o víkendech, že je to práce nárazová, někdy sezónní. To ne každému vyhovuje. Studenti jdou na podobné školy jen proto, aby dosáhli nějakého vzdělání, případně maturity. Osmdesát procent z nich ale dopředu ví, že tu práci dělat nebude," uvedl. Kvalitní personál je podle pražských restauratérů vzácným zbožím.

"Nikdo nemá kuchaře. Všichni je potřebují, ale nejsou. Kvalitního číšníka už jsem také neviděl roky. Mám jednoho, na kterého se chodím dívat. Vařím mu kafe k snídani, jsem na něj hodný," řekl ČTK Petr Habovčík, manažer společnosti Lucerna catering. Z celkového počtu 309.996 volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR ke konci července 7881 pozic pro kuchaře a pomocné kuchaře (kromě šéfkuchařů) a 3457 míst pro číšníky a servírky.