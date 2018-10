Respekt: StB vedla svazek o Trumpovi, jeho rodině i podnikání

Současný americký prezident Donald Trump byl v minulosti předmětem zájmu československé komunistické Státní bezpečnosti (StB). Cílem StB, která vedla svazek ve spolupráci s rozvědkou, bylo zjistit vazby Trumpovy rodiny na vládní a mocenské kruhy ve Spojených státech. StB měla od informátorů k dispozici údaje o Trumpově rodině, podnikatelské činnosti či ambici stát se prezidentem. Uvedl to týdeník Respekt, který informace získal ve spolupráci s britským listem The Guardian. StB podle Respektu zaujal sňatek Trumpa s jeho první ženou, rodačkou z Československa Ivanou Zelníčkovou. Spis s názvem Ivana založila gottwaldovská (zlínská) správa StB rok po jejich svatbě v dubnu 1978 a o rok později předala veškeré informace odboru rozvědky, která se zabývala vysazováním špionů v zahraničí. Na spisu dál pracovali v Gottwaldově.

StB dostávala o Trumpovi informace osobní povahy, například o tom, jaké najal vychovatelky pro svého syna. Hlášení se týkala i rozšiřování jeho podnikatelské činnosti či podpory kandidátů při amerických prezidentských volbách. O prezidentství podle spisu začal uvažovat v roce 1986, kvůli nízkému věku 41 let to však zatím odmítl. Podle historiků oslovených Respektem se nedají nasbírané informace považovat za výbušné. "Dokumenty neprokazují, že by Trump nebo jeho žena s tajnou policií nějak vědomě spolupracovali," uvádí list. Respekt nevylučuje, že spis na Trumpa mohla vést i sovětská KGB.