Replika mariánského sloupu v Praze má být hotová o měsíc dřív

Stavba repliky mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí je za polovinou, měla by být hotova 15. srpna. To je o měsíc dříve, než bylo původně v plánu. Rychlejšímu dokončení napomohlo zrušení velikonočních trhů. ČTK to řekl autor repliky Petr Váňa. Nyní se podle něj dokončuje střední část, na kterou bude následně umístěn dřík sloupu, hlavice a socha panny Marie. Stavba začala v polovině února, poté co s umístěním repliky vyjádřilo souhlas pražské zastupitelstvo. Střední část je podle sochaře nejsložitějším prvkem, který ponese váhu sloupu a sochy. Dosud sochař a jeho tým sestavili něco přes sto kamenných dílů o váze téměř padesát tun.

Původní sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země.