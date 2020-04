Repatriační let z USA dopravil do Prahy 180 Čechů

Repatriační let ze Spojených států dopravil dnes odpoledne do Prahy 180 Českých občanů. Na twitteru to oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Všechny, kdo přiletěli, čeká podle něho čtrnáctidenní karanténa. Česká diplomacie s vypravováním dalších repatriačních letů z USA nyní nepočítá. Velvyslanectví ve Washingtonu ale upozorňuje Čechy na možnost nákupu letenky na charterový let organizovaný Slovenskem, který se uskuteční příští týden z Miami do Bratislavy.

Speciální let ze Spojených států odletěl z Chicaga v úterý. "Na palubě jsou jen čeští občané, a to z USA a malá skupina - pět lidí - z Islandu, kde letadlo obvykle tankuje. Celkem 180 pasažérů," uvedla na dotaz ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Velvyslanectví ve Washingtonu už dříve oznámilo, že kapacita letadla byla zcela naplněna. Na rozdíl od jiných repatriačních letů tak nebyla žádná volná místa, která by bylo možné nabídnout občanům jiných evropských států.

Ambasáda už dříve oznámila, že nynější repatriační let je jediný, který bude organizován.