Rektoři: EU podpořila školství miliardami Kč, je pro ČR důležitá

Rektoři vysokých škol vyzvali, aby lidé v květnových volbách do Evropského parlamentu odevzdali hlas stranám, které prosazují rozvoj a prohlubování evropské spolupráce. Letošní evropské volby jsou podle nich důležité pro další vývoj ČR. Na vzdělávání v Česku šlo v minulých letech z Evropské unie 85 miliard korun. Vyplývá to z prohlášení České konference rektorů, o kterém ČTK informovala její tajemnice Marie Fojtíková. Podle rektorů je nesmírně důležité, aby ČR v nadcházejícím volebním období na evropské úrovni zastupovali kvalifikovaní a kompetentní lidé, kteří dokážou ve spolupráci se zástupci ostatních evropských zemí pracovat na tvorbě kvalitního vzdělávacího systému. Měl by připravovat schopné lidi a vést k posílení hospodářství tak, aby stát mohl obstát v globální konkurenci s velkými, stále razantněji se prosazujícími ekonomickými mocnostmi, napsali rektoři v prohlášení. Zejména studenti a zaměstnanci vysokých škol by proto měli k volbám přijít a hlasovat pro zástupce proevropských stran, uvedli.