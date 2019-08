Rektor MU zahájil 10 řízení o odebrání titulu kvůli plagiátorství

Masarykova univerzita detailně přezkoumá deset diplomových prací kvůli možnému plagiátorství. Rektor školy Mikuláš Bek už zahájil řízení, ve kterých jejich autorům může odebrat vysokoškolský titul. Jde o práce z let 2016 až 2018, nejčastěji z bakalářských oborů na pedagogické a právnické fakultě. Všechny se alespoň ze třiceti procent shodují s jinou prací. Případy nyní posoudí komise expertů. Rozhodnutí by mohlo padnout do konce roku. Novinářům to řekl Bek, který v rektorské funkci končí. Od 1. září ho vystřídá dosavadní děkan lékařské fakulty Martin Bareš. Rozhodnutí končící rektor podepsal minulý týden. Komise, které texty znovu posoudí, se budou zabývat i tím, jakou "míru zavinění" měl student a jakou jeho vyučující, který ho v diplomové práci vedl, upřesnil Bek. Škola chce proti plagiátorství postupovat také společně s dalšími univerzitami. Zjistila totiž, že texty brněnských studentů využívají posluchači odjinud.

Univerzita kontroly udělala poté, co kvůli podezření z plagiátorství před časem rezignovali dva ministři. Odebrání titulu je možné u prací z posledních tří let.