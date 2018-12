Rekonstrukci cesty Masaryka z exilu završil příjezd do Prahy

Rekonstrukci cesty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z exilu završil příjezd speciálního vlaku do Prahy. Z historického expresu, který táhla parní lokomotiva zvaná Hrboun, vystoupil na peron hlavního nádraží v roli Masaryka herec Otakar Brousek. Kromě legionářů jej přivítaly stovky lidí. Poté se státník vydal v historickém vozidle na okružní cestu kolem horní části Václavského náměstí s doprovodem lidí oděných do sokolských a legionářských uniforem. Ulice lemovaly stovky lidí, kteří za slavností přišli cíleně, i turistů, které vznešený průvod zaujal.

Vlak vyjel v pátek odpoledne z Horního Dvořiště a pokračoval přes České Budějovice a Tábor, tedy kopíroval trasu, kterou Masaryk absolvoval před 100 lety při návratu z exilu po první světové válce do samostatného Československa. Rekonstrukci připravily Československá obec legionářská a Národní technické muzeum spolu s Českými drahami. Historický vlak, na jehož palubě cestoval představitel prezidenta s kostýmovaným doprovodem, doprovázel na cestě z jižních Čech do hlavního města vlak vyhrazený pro veřejnost.Masaryk po vypuknutí války odjel v prosinci roku 1914 do exilu, aby za vznik samostatného státu bojoval na diplomatické frontě v zahraničí. Do Prahy se vrátil 21. prosince 1918.