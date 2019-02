Registrované partnerství uzavřelo 3117 dvojic, roste zájem žen

Registrované partnerství dosud uzavřelo 3117 párů. Od července 2006 do konce minulého roku to bylo 1954 mužských a 1163 ženských dvojic. V poslední době vzrostl zájem žen o oficiální svazek. O jeho zrušení pak požádalo 448 párů. ČTK o tom informoval člen Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) Jan Fiala. Registrovaní mohou třeba získat informace o zdravotním stavu svého protějšku. Mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění či nárok na vdovský a vdovecký důchod. Sirotčí penzi nemusí dostat ani jejich potomek. Registrované dvojici zákon adopci zakazuje. Ve Sněmovně je teď novela občanského zákoníku, která má umožnit manželství všem. "Od června 2016, kdy Ústavní soud zrušil zákaz adopce dětí registrovanými partnery, se dá vypozorovat zvýšený zájem lesbických párů o tuto instituci. Například v roce 2018 jej poprvé v historii registrovaného partnerství uzavřelo víc ženských párů než mužských," uvedl Fiala. Podle Fialy zákaz mnohé od partnerství pravděpodobně odrazoval. Poukázal na to, že děti registrovaných partnerů mohou mít oficiálně dál ale jen jednoho rodiče, což komplikuje situaci v běžném životě i při rozpadu svazku či při úmrtí. Podle výsledků loňského průzkumu agentury Median tři čtvrtiny Čechů a Češek souhlasí s tím, že by lidé měli mít možnost uzavírat manželství bez ohledu na svou sexuální orientaci, pokud se mají rádi.