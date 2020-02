Reforma penzí počítá s růstem odvodů OSVČ, jednala o tom komise

Všechny varianty reformy penzí počítají s růstem odvodů živnostníků. O jejich navýšení jednala důchodová komise. Debatovala o tom, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) by mohly platit pojistné ne z poloviny vyměřovacího základu, ale ze tří čtvrtin. Záměr po jednání komise pro spravedlivé důchody popsala její předsedkyně Danuše Nerudová. Dodala, že téma je velmi citlivé, názory na ně se liší a shoda na něm není. Někteří opoziční politici plán kritizují. Odmítají také oslabování zásluhovosti.

Komise projednávala takzvanou technickou variantu reformy, která by měla nynější veřejný systém rozdělit na dva pilíře. Z nultého by se poskytoval solidární základní důchod z daní ve výši 30 procent průměrné mzdy a z prvního zásluhová část penze. Doba péče o dítě, kdy rodič nemá příjem, by se počítala z jeho předchozího výdělku, nebo z průměrné mzdy. S bonusy za potomka či za odpracované roky navíc se nepočítá. Financování by pak politici nastavili až v dalších pěti letech po rozdělení systému. To zákonodárci opozičních stran kritizují. Podle nich by se mělo s reformou současně stanovit, z čeho se budou důchody platit.