Ředitelky školek: Vláda protěžuje dětské skupiny na úkor kvality

Na 500 ředitelek mateřských škol si stěžuje otevřeným dopisem premiérovi Andreji Babišovi (ANO) na zanedbávání mateřských škol ministerstvem pod vedením Robera Plagy (ANO). Kvalita předškolního vzdělávání je ohrožena, varují v dopise, který má ČTK k dispozici. Vláda podle ředitelek samostatných mateřských škol nepostupuje koncepčně, když podporuje skrz ministerstvo práce a sociálních věcí provoz a zřizování dětských skupin, které jsou určeny především pro děti do tří let, a neinvestuje do školek.

"Dětské skupiny navštěvuje více než 14.000 dětí, v mateřských školách je 45.000 dětí do tří let," uvádějí s tím, že školky mají oproti dětským skupinám daleko horší podmínky. Na jednu učitelku tam připadá až 28 dětí, v mateřských skupinách musí být od 13 dětí minimálně tři dospělé osoby. Ředitelky si stěžují také na nízké ohodnocení práce učitelů a to, že stát neřeší úbytek příjmů mateřských škol za děti v povinném předškolním vzdělávání a ze sociálně slabých rodin, které jsou od placení školkovného osvobozeny. V ČR bylo v uplynulém školním roce podle statistik ministerstva školství 5287 školek, do kterých chodilo 363.776 dětí.