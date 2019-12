Ředitelka SFK: Zahraniční štáby letos utratí v ČR 9 miliard

Zahraniční filmové štáby a s nimi spojené investice přinesly letos do Česka díky filmovým pobídkám pravděpodobně devět miliard korun. Informovala o tom ředitelka Státního fondu kinematografie (SFK) Helena Bezděk Fraňková. Částka je téměř dvojnásobná proti loňské sumě a největší za sledovanou dobu včetně doby před zavedením filmových pobídek. I když ČR poskytuje jednu z nejnižších pobídek v Evropě, která činí 20 procent, přesto eviduje mimořádný zájem o natáčení. Za zvýšenou poptávkou stojí zejména nový trend obrovských investic do vlastní výroby ze strany on-line platforem, jako jsou Netflix či Amazon - a týká se to zejména výroby dlouhých a nákladných seriálů. Letos tak zahraniční filmaři vyčerpali již v polovině roku 800 milionů korun, které jim fond kinematografie může ročně nabídnout. Fond proto v červenci příjem žádostí zastavil. Obnovil ji až po navýšení příspěvku státu o 500 milionů korun, který vláda schválila v polovině listopadu. SFK usiluje o navýšení o 500 milionů, tedy o celkovou sumu 1,3 miliardy pro tento účel i na příští rok.

Díky zájmu filmařů o natáčení v Česku také loni český audiovizuální trh dosáhl rekordních tržeb 8,2 miliardy korun.