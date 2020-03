Ředitelé: Výuka na dálku je náročnější, ještě se dolaďuje

Ve školách kvůli situaci kolem koronaviru začala první týden fungovat výuka na dálku. Učitelé stále dolaďují způsob komunikace a práce s některými žáky a rodiči. Některé rodiny mají potíže s technickým vybavením nebo neumějí ovládat požadované počítačové programy. Na hodnocení toho, jak spolupráce funguje, je ale příliš brzo. Vyplývá to z ankety ČTK mezi řediteli škol v Praze. Podle ministerstva školství mají rodiče povinnost na vzdělávání dětí dohlédnout.

Vláda rozhodla o uzavření škol kvůli koronaviru minulé úterý, zakázána je přítomnost žáků v nich od středy 11. března do odvolání. Ministerstvo školství doporučilo pokračovat ve výuce na dálku. Školy mohou využívat různé programy online, rodiny ale musí mít doma vhodné technické vybavení a fungující internetové připojení. "Zjišťujeme, že spousta rodičů a žáků komunikuje na úrovni facebooku nebo e-mailu, ale nejsou schopni pracovat v požadovaných programech," uvedl ředitel ZŠ Vratislavova Jiří Trunda. Učitelé jsou s nimi v kontaktu a snaží se to řešit. Problém je také podle Trundy to, že ministerstvo doporučilo výuku na dálku, ale nenařídilo ji. "My nejsme schopni přimět všechny děti, aby se do toho zapojily," řekl Trunda. Podle něj to znamená, že školy stejně budou muset novou látku později probrat znovu.