Ředitelé škol: Nový systém přidělování peněz školám může způsobit problém jídelnám

Školy začínají hodnotit nový způsob financování. Od ledna nedostávají školy zřizované kraji, městy nebo obcemi peníze podle počtu žáků, ale podle odučených hodin. Reformu prosadilo ministerstvo školství. Podle ředitelů škol se dopady - třeba možnost dělit žáky do menších skupin - projeví až od nového školního roku. Například podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého už teď mizí rivalita mezi školami. Ty teď ale ještě čekají, kolik peněz dostanou od krajů na školní jídelny. U těch se způsob financování nezměnil, dodává Michal Černý. "Tam, kde se už krajské normativy objevily, se ukazuje, že jsou jídelny podfinancované. Že na to není dostatek prostředků. A to jak finančních, tak nám snížili i počet zaměstanců."

Kraje by měly rozhodnout o penězích pro jídelny do konce března. Podle ministerstva školství se nový způsob financování škol osvědčil.