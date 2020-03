Ředitel: Učitelé zpočátku dávali hodně úkolů, teď se to lepší

Při zavádění výuky na dálku v uplynulých dnech bylo pro učitele asi nejobtížnější odhadnout množství a nastavit způsob komunikace s dětmi a rodiči. Řada učitelů zpočátku rodiny zavalila úkoly. Rodiče si pak stěžovali, že je toho moc. Nyní by se už situace měla zlepšovat. Vyučující dostali pokyny, aby výuku přizpůsobili možnostem rodin a ubrali na tlaku. ČTK to řekl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Sám proto například ve své škole sepsal pokyny, jak při výuce na dálku postupovat. Poslal je jak učitelům, tak i rodičům. Vyučující v nich vyzval například k tomu, aby rodiče do učení zapojovali co nejméně, aby netrvali na přesném dodržování termínů a děti neznámkovali.

Školy podle Černého k výuce na dálku dospívají postupně. Po 11. březnu, kdy kvůli šíření koronaviru začal platit zákaz přítomnosti žáků ve školách, podle něj některé pedagogické sbory nejdřív myslely, že budou mít prázdniny. Pak přišla fáze, kdy začaly dětem a rodičům nekoordinovaně posílat úkoly. Učitelé musí podle Černéo zohledňovat například to, že lidé mají doma různé technické vybavení. "Každý má mobil, skoro každý počítač, ale už všichni nemají třeba tiskárnu nebo ji nemá k dispozici dítě," popsal. Výuka by měla být zábavná a ne moc dlouhá. Na prvním stupni by s ní rychlejší děti neměly strávit víc než jednu hodinu a ty nejpomalejší maximálně tři hodiny, řekl. Učitelům na druhém stupni doporučil, aby dávali úkoly zábavné, krátké a nepovinné.

Sněmovna schválila posun termínů maturit a přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky na střední školy se zřejmě uskuteční nejdříve 14 dnů po otevření škol, které jsou uzavřeny kvůli pandemii. Maturity se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Mají být do konce školního roku. Maturity se podle předlohy mají uskutečnit do konce června. Pokud by se školy otevřely po 1. červnu, maturity by měl nahradit průměrný prospěch na vysvědčení z předposledního ročníku školy a z pololetního vysvědčení posledního ročníku školy.