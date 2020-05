Řecko chce zrušit karanténu pro turisty, jedná i s Českem. Do Chorvatska bez testů

Řecko plánuje zrušit povinnost dvoutýdenní karantény pro návštěvníky z některých zahraničních zemí, jedná o tom mimo jiné i s Českem, Německem nebo Rakouskem. Informovala o tom agentura DPA. Jihoevropská země chce uvolněním restrikcí přijatých kvůli pandemii způsobené koronavirem zachránit turistickou sezonu, která je tahounem ekonomiky. Kdy se země pro turisty otevře, zatím není úplně jasné. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ve čtvrtek řekl, že vláda zatím vychází z toho, že se pro zahraniční návštěvníky otevře 1. července. Od 25. května se restrikce uvolní pro řecké občany, kteří budou smět cestovat za rekreací na ostrovy, zároveň se od začátku června otevřou hotely a další ubytovací zařízení. Z České republiky jezdí v posledních letech do Řecka podle portálu Czech Travel Press v průměru 300.000 až 350.000 turistů ročně.

Čeští turisté by se měli do Chorvatska dostat bez nutnosti předložit negativní testy na covid-19 a pouze na základě rezervace ubytování. Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek řekl Radiožurnálu, že to vyplývá z vyjádření chorvatských úřadů. Plánované otevření hranic se Slovenskem a Rakouskem by mohla komplikovat epidemiologická situace v Německu, které s Rakouskem plně otevře hranice 15. června. Chorvatsko je tradičně nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Podle údajů Českého statistického úřadu o cestách delších než čtyři dny tam v roce 2018 přijelo 813.000 českých turistů.