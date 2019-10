Rath: Výzva k nástupu do vězení přišla nestandardně rychle

Bývalý středočeský hejtman David Rath musí do pondělního večera nastoupit do ruzyňské věznice, aby si zde začal odpykávat sedmileté vězení za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku.V následujících dnech bude Rath předávat svoji lékařskou praxi. Výzvu k nástupu do vězení Rathovi doručili v úterý policisté, což považuje za nestandardní a nepřiměřeně rychlé. "Rozsudek byl doručen na soud 28. září a už 1. října mi výzvu přinesla skupina policistů v civilu," řekl ve čtvrtek ČTK někdejší hejtman a ministr zdravotnictví za ČSSD. Podle něj je nestandardní, že mu soudce Robert Pacovský neposlal dokument poštou. Také pětidenní lhůtu na nástup považuje bývalý politik za velmi krátkou. "Současný postup jen potvrzuje to, že je soud podjatý," prohlásil. Za nezvyklé považuje někdejší hejtman i to, že Nejvyšší soud doposud nerozhodl o jeho stížnosti na podjatost senátu pražského vrchního soudu, který pravomocný verdikt nad Rathem v červnu vynesl. Kromě vězení mu uložil desetimilionový peněžitý trest a sedmiletý zákaz působit v samosprávě. Část trestu si už exhejtman odseděl ve vazbě. V kauze bylo kromě Ratha obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými.

Rath figuruje i v takzvané druhé větvi korupční kauzy. Podle obžaloby domlouval spolu s Kottovými úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun. Obžalovaní jsou i další podnikatelé, manažeři a několik firem. Soud začal tuto větev projednávat letos v lednu.