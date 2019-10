Rath nečekaně nastoupil k výkonu trestu do věznice v Teplicích

Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a někdejší středočeský hejtman David Rath nastoupil k výkonu sedmiletého trestu vězení za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Překvapivě se ovšem nedostavil do věznice v Praze-Ruzyni, kde na něj celý den čekali novináři, nýbrž do věznice v Teplicích. ČTK to potvrdil důvěryhodný zdroj. Výzvu k nástupu do vězení doručili policisté Rathovi minulé úterý. Někdejší významný politik ČSSD způsob doručení kritizoval, nesouhlasil ani s pětidenní lhůtou pro nástup. Krajský soud v Praze ale postup označil za standardní. Rath odmítá zaplatit uložený desetimilionový peněžitý trest, což mu může pobyt za mřížemi prodloužit o 2,5 roku.

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pravomocný rozsudek vynesl letos v červnu pražský vrchní soud. Exhejtmanovi snížil původně uložený trest 8,5 roku vězení a zprostil ho obžaloby ze čtyř dalších žalovaných skutků. Vedle peněžitého trestu mu uložil sedmiletý zákaz působení ve výkonných funkcích v samosprávě. Rath, který dosud provozoval lékařskou praxi ve středočeské Hostivici, nevyloučil, že bude ve věznici pracovat jako lékař. Kdy hodlá zažádat o podmínečné propuštění, dnes neřekl. Soudní proces podle Ratha ovlivňovali ministři spravedlnosti i prezident Miloš Zeman. Rathův advokát Roman Jelínek po verdiktu avizoval, že se dovolá k Nejvyššímu soudu.