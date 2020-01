Rath dostal 8 let, Metrostav nesmí do veřejných zakázek

Středočeský krajský soud udělil bývalému hejtmanovi Středočeského kraje Davidu Rathovi osmileté vězení za přijímání úplatků a manipulace se zakázkami ve druhé části jeho korupční kauzy. Uznal ho vinným ve všech bodech obžaloby a o rok mu prodloužil již pravomocně uložený sedmiletý trest. Trestné činnosti se podle předsedkyně trestního senátu Ivy Říhové dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem. Rath si k soudu vynesení zatím nepravomocného verdiktu vyslechnout nepřišel. Rath nastoupil loni v říjnu k výkonu trestu do teplické věznice, tento týden byl převezen do vězení v pražské Ruzyni. "Jedenáctiletý trest pro doktora Ratha mi připadá i vzhledem k vyčíslené škodě nepřiměřený," prohlásil po vyhlášení rozsudku jeho advokát Adam Černý. Podle něj je nutné do trestu vězení zahrnout i tři roky, které si musí odpykat v případě nezaplacení osmnáctimilionového peněžitého trestu. "Těch 18 milionů se vlastně rovná propadnutí celého jeho majetku," dodal právník. Proti verdiktu, který označil za exemplární a likvidační, se odvolá. Soudkyně Iva Říhová podle něj pouze zkopírovala obžalobu, a to i s jejími chybami.

Krajský soud v Praze zakázal stavební společnosti Metrostav za podíl v kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha účast ve veřejných zakázkách na tři roky. Největší stavební firma v Česku má zároveň zaplatit peněžitý trest deset milionů korun. Generálnímu řediteli společnosti Pavlu Pilátovi uložil soud tříletou podmínku s odkladem na čtyři roky. Potrestal ho také čtyřletým zákazem činnosti. Metrostav s nepravomocným verdiktem nesouhlasí, avizoval, že se odvolá.