Radnice a školy v Česku začnou s vyvěšováním tibetských vlajek

Úřady a školy v Česku začnou dnes s vyvěšováním tibetských vlajek. Zavlají na stovkách radnic a desítkách škol. Připomínají oběti povstání, které v Tibetu v roce 1959 potlačili čínští vojáci. Vlajky na podporu lidských práv v Tibetu vyvěsí také vedení pěti krajů, po čtyřech letech se do akce zapojí pražský magistrát. Vyplývá to ze zjištění ČTK a webu spolku Lungta, který v Česku vydává Tibetské listy. Před čínským velvyslanectvím v Praze se v neděli uskuteční shromáždění Hlas pro Tibet proti násilné převýchově tibetských dětí čínským režimem. V sobotu by měla tibetská vlajka zavlát na střeše České poštovny na Sněžce, kam ji vynese výprava senátorů, poslanců a starostů.